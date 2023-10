Emma Marrone prosegue il giro mediatico pro ‘Souvenir’: “Sono più tranquilla, forse lo è pure la mia voce”

Dopo l’intervista a Domenica In, Emma Marrone è stata ospite di Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Tra la presentazione del nuovo album e le curiosità sulla sua vita, la cantante salentina, nel suo mediatico giro promozionale, si è lasciata andare in una lunga chiacchierata.

“In Souvenir c’è parecchio di mio, ho scritto tanto, avevo un sacco di cose da dire. Ora sono un po’ più tranquilla, forse anche la mia voce lo è”. Poi Emma Marrone ha raccontato del suo incontro con Franco Battiato: “Ero a Roma, mi telefonò, gli dissi che tra due giorni sarei andata da lui a Milo dove faceva un festival meraviglioso.

Mi rispose che sarei dovuta andare subito, così saremmo andati in vacanza insieme. Poi ha messo giù. Stavo con la mia manager, le dissi di preparare subito le valigie, perché a Battiato non si poteva dire di no. Siamo partite, il giorno dopo essere arrivate mi svegliò alle quattro e mezza del mattino per andare a fare una passeggiata al mare. Quindi presi il caffè e andai a camminare sulla spiaggia con Franco. È stato il momento più eclatante della mia vita e lo sarà per sempre. Era un uomo di una simpatia enorme. Da ragazzina volevo fare la ginnasta, ho fatto anni e anni di ginnastica artistica. Non mi piaceva cantare, non amavo espormi, lo facevo per accontentare papà. Sono cresciuta con i cantautori e le grandissime icone della musica italiana”. E’ insomma diventata la straordinaria artistica che conosciamo grazie all’insistenza dell’amato papà Rossano, purtroppo scomparso nel settembre 2022, la fantastica Emma.

Stefano Mauri