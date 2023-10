Chiara Ferragni e Fedez non torneranno all’Ariston? Le prime nomination per Sanremo 2024

Tornare a Sanremo? La riposta è no. Almeno per ora, almeno per il momento. Fedez non ci gira intorno: al Festival 2024 lui non ci sarà. E per un motivo ben preciso: “L’ho promesso a mia moglie – ha detto il rapper nella prima puntata di ‘Muschio Selvaggio’, il suo podcast, parlando con l’ospite Fabio Fazio – Non vado se no divorzio, non posso andare”. Quindi Fedez e Chiara Ferragni non dovrebbero proprio esserci, all’Ariston, laddove lo scorso anno, quel bacio improvvisato dal cantante con Rosa Chemical fece saltare i nervi all’influencer di Cremona. Ricordate? Tra i due ci fu una discussone e il video dietro le quinte della ‘scenata’ della coppia, divenne subito virale. I Ferragnez, sulla crisi post Festival hanno realizzato un episodio speciale di The Ferragnez, in cui Chiara racconta di essersi sentita tradita.

Intanto, Adnkronos ha iniziato a ipotizzare chi, per gareggiare, a Sanremo 2024 ci andrà. Ecco le nomination: Al Bano, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Arisa, Benjamin Mascolo, Biagio Antonacci, Fred De Palma, Geolier, Irama, Jovanotti, Max Gazzè, Negramaro, Annalisa, Diodato, Nek e Renga, Rocco Hunt, Sangiovanni, Subsonica, Tedua, The Kolors. Ovviamente la lista non trova conferme ufficiali. Amadeus, Deus Ex Machina della kermesse sanremese inizierà ad elencare i big in gara a dicembre.

Stefano Mauri