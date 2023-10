Emma Marrone con ‘Souvenir in Da Club’ svelerà e racconterà il suo album Manifesto

Sta bene da sola Emma Marrone, che a “Domenica In”, domenica scorsa, dialogando con Mara Venier è tornata a parlare anche della sua vita sentimentale: “Sono completa già da sola, non ho bisogno di qualcuno e se dovesse arrivare vorrei un uomo che non si senta minacciato dai miei successi. Spero comunque che un uomo arrivi ma non per forza mi sento incompleta senza qualcuno affianco”.

Emma ha poi ricordato l’importanza avuta da Maria De Filippi per l’inizio della sua carriera e spiegato come si senta sempre la stessa, nonostante il successo: “Della me di allora è rimasto tanto, le basi sono rimaste quelle, sono diventata più docile, l’età mi ha reso più pacata”. L’artista dal 10 novembre, girerà in alcuni locali d’Italia con la proposta… Souvenir in Da Club, un tour col quale canterà, racconterà, svelerà appunto ‘Souvenir’, il suo nuovo album, nonché Manifesto per sopravvivere a questi tempi sclerati, composto da 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di Emma e raccolgono le immagini, i colori, le emozioni sentite e vissute da lei in questi ultimi anni.

Stefano Mauri