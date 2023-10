L’opinionista Massimo Brambati: “Juve perchè l’estate scorsa non ha preso un centrocampista in più?”

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, calciofilo e opinionista ‘piccante’ ha parlato, nuovamente, della stagione bianconera. E non è stato tenero:

“La Juventus non è completa per niente. Con Fagioli anche fuori ora sono anche incompleti numericamente. La Juve può anche giocare solo una partita a settimana, ma devi sfruttarla per lavorare bene quella settimana. Vedo che Milan, Inter e Napoli sono più forti, ma nettamente. Alla Juve c’è Giuntoli che ha esperienza, e Allegri. Gli altri non hanno esperienza di campo. Ma io dico: sapevi che con Pogba avevi un punto di domanda enorme, e poi su Fagioli, perché si è autodenunciato in estate e sai che prima o poi arriva la squalifica, e tu non prendi neanche un centrocampista, anche in prestito?”

Intanto, lo squalificato, Nicolò Fagioli all’indomani di una squalifica che ha preso forma previo patteggiamento con la Procura Federale, si è regolarmente presentato alla Continassa. Il suo percorso terapeutico per guarire dalla ludopatia, prosegue. Ah tornando alla carenza di centrocampisti, se proprio non si voleva ricorrere al mercato, mah forse bastava tenere un giovane promettente tra Rovella e Barrenechea, no?

Stefano Mauri