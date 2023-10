Partecipare con Chiara Ferragni all’inaugurazione del suo store a Roma? Quasi pronta la nuova casa dei Ferragnez

Spendere 150 euro nel nuovo store di Chiara Ferragni a Roma e avere, la possibilità di partecipare al cocktail party d’inaugurazione? Si può, non c’è nulla di male: ognuno spende i soldi che ha come meglio crede e, udite, udite… lo ha annunciato, pochi giorni fa la stessa Chiara Ferragni che, dopo il rientro del marito Fedez a casa in seguito al ricovero ospedaliero, giustamente si è rituffata a capofitto nel lavoro. A proposito, i Ferragnez al completo: quindi figli compresi, nei giorni scorsi si sono concessi un tour, postando il tutto con annesse fotografie ovviamente, nel loro nuovo appartamento di Milano, praticamente quasi pronto.

Dulcis in fundo, come riporta l’edizione bergamasca del ‘Corriere della Sera’, approfittando di questo scorcio di estate autunnale, l’imprenditrice di Cremona, è ritornata in uno dei suoi posti del cuore, l’agriturismo Ferdy in Val Brembana. Struttura dove i piccoli Leo e Vittoria, si divertono in mezzo alla natura, agli animali accolti, come sempre, da Niccolò Quarteroni.

Stefano Mauri