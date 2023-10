Emma Marrone con ‘Souvenir’, album pazzesco ci regala il suo nuovo essere

“È la cosa migliore che potessi fare nel periodo peggiore della mia vita”… Con questa frase, Emma Marrone, parlando ai media, al meglio ha fotografato il suo nuovo album, ‘Souvenir’, finalmente uscito.

E con queste parole, via social Emma ha accompagnato l’uscita del suo lavoro: “Mesi e mesi si lavoro, non solo il mio. Quello di tutti! Non smetterò mai di ringraziarvi! Mi sono raccontata fino in fondo, senza paura e adesso vi consegno la mia vita! Prendetevi cura di ‘Souvenir’, il mio nuovo album, la mia nuova storia”. Ebbene, questo album può essere considerato uno dei suoi album migliori di sempre? Risposta affermativa, lo è perché ci presenta una Emma che appunto ha ricostruito il suo modo di fare musica, rimanendo se stessa, raccontando tutto, emozionandosi, emozionando, con la sua voce che graffia e accende il cuore.

E ‘Taxi sulla luna’, il duetto che ha acceso l’estate con Tony Effe, apre nuovi scenari. La cantautrice andrà al Festival di Sanremo 2024 per accompagnare ‘Souvenir’ (che avrà un seguito), ecco la sua risposta: “Anche se al livello di marketing sarebbe perfetto, voglio ricordare che io in gara sono stata due anni fa e ci sono andata per volontà personale. Mio padre era già messo piuttosto male (l’artista ha perso il papà nel settembre del 2022, ndr.) e volevo regalargli un momento di felicità. Grazie ad Amadeus sono andata in gara con ‘Ogni volta è così’ ma non ho fatto nessun tipo di promozione post festival”. Bentornata Emma Marrone, … ‘Souvenir’, l’atteso album è un nuovo inizio, un viaggio verso nuove emozioni.

Stefano Mauri