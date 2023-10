Emma Marrone è quella voglia di emozionare, emozionandosi con ‘Souvenir’ e tanta musica

Emma Marrone è pronta, o meglio, prontissima a promuovere il nuovo, atteso, attesissimo album ‘Souvenir’. E in tal senso, in chiave promozionale, da venerdì 13 a sabato 21 ottobre 2023 presso la libreria Mondadori Duomo di Milano, appunto in piazza Duomo angolo via Mazzini, aprirà al pubblico il nuovo spazio pensato da Emma Marrone come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i propri fan. Nel ‘Souvenir Flagship Store’ di Emma alla Mondadori Duomo, naturalmente, si potrà acquistare il nuovo album Souvenir, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti in edizione limitata ed esclusiva- ispirati a Souvenir e ideati appositamente da Emma. L’ingresso è libero e gratuito.

A novembre Emma canterà in concerto ai Magazzini Generali di Milano. Intanto, mentre ‘Iniziamo dalla fine’, il pezzone scritto con e per Emma da Davide Simonetta e Paolo Antonacci gira, piace, incanta, non stanca e fa volare: sempre venerdì verrà svelata la collaborazione canora: ‘Amore Cane’ tra la meravigliosa, lanciata, evoluta, migliorata, bella e bravissima Emma e l’enigmatico Lazza.

E così, via ‘X’, l’artista salentina, minimal e incisiva ha fotografato la sinergia: “Fuori il 13 ottobre. Ma voi non sarete pronti manco nel 2030”. Insomma, anticipato da autentici capolavori moderni quali ‘Mezzo Mondo’, ‘Taxi sulla luna’ (con Tony Effe) e ‘Iniziamo dalla fine’ (l’inizio della nuova Emma), abbiamo un gran bisogno di ‘Souvenir’. E ‘Amore cane’… spaccherà! Scommettiamo?

