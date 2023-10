Emma Marrone anticipa qualcosa di ‘Amore Cane’, il suo nuovo duetto con Lazza

Via ‘X’, così Emma Marrone, anticipando una parte del testo della sua nuova canzone: un duetto con Lazza, in uscita, insieme all’album ‘Souvenir’, venerdi’ prossimo 13 ottobre ha postato: “In un albergo di Milano con le ossa rotte sopra le lenzuola fredde/ Amore cane. Nel mio cervello oggi rimbomba solo questa frase in loop”. Emma sta svelando tutte le tracce della sua nuovissima produzione discografica. Il primo singolo Mezzo Mondo era stato pubblicato a primavera, da qualche settimana, in radio e su tutte le piattaforme, gira forte Iniziamo dalla fine.

L’estate scorsa invece è stata caratterizzata dalla bellissima Taxi sulla luna cantata con Tony Effe. Eh già… Souvenir è il frutto di due anni di lavoro intenso. L’artista ha raccolto tutte le sensazioni vissute, i ricordi e i colori che hanno caratterizzato questo ultimo periodo della sua vita. Il nuovo album è stato scritto in varie parti del mondo, nei luoghi più disparati, coi migliori autori, tra i quali, solo per fare due nomi, figurano Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Sì… il tema del viaggio e delle emozioni ritorna in tutte le nuove canzoni della cantautrice salentina. La cantante si è cimentata ancora una volta, non solo come voce, ma anche come autrice, scrivendo, in sinergia con tutti gli attori protagonisti dell’album, appunto pezzi che esaltano la verità e l’autenticità dei sentimenti che traspaiono.

Particolare non indifferente: la voglia di riportare al centro le emozioni e i legami personali, ha spinto Emma Marrone a presentare direttamente al pubblico il suo nuovo album attraverso dei live intimi nei piccoli club che tornano a incidere nel suo tour Souvenir In A Club, un modo per vivere un’esperienza a stretto contatto con i fan al via il prossimo 10 novembre…

Stefano Mauri