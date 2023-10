Emma Marrone con ‘Iniziamo dalla fine’ e il tutorial per il trucco. Chi ci ha provato con lei?

‘Iniziamo dalla fine’, l’ultimo successo di Emma Marrone spacca, gira, fa cantare, sognare, emozionare e ballare. Lei, meravigliosa, lanciata, in gran forma, lo ha presentato, ovviamente anche su Instagram e via social, dove continua a condividere tutto quello che la riguarda, dai momenti di lavoro a quelli di svago e riposo. Negli ultimi giorni, ad esempio, ha mostrato il suo weekend a Napoli, dove ha partecipato al concerto di Marracash, ‘Marrageddon’.

Emma apprezza molto il collega, e al concerto napoletano si è comportata da vera e propria fan, mischiandosi tra il pubblico, ballando, gridando, come si è visto nelle sue storie Instagram. Il giorno dopo l’evento, poi, ha lasciato tutti senza parole con un video diventato subito virale.

Si tratta di un tutorial di trucco ‘amatoriale‘ (in sottofondo gira ‘Iniziamo dalla fine?) che la cantante ha fatto per i suoi follower e che è diventato poi virale, ricevendo una vera e propria pioggia di like e commenti. Svegliatasi per partecipare a un pranzo, l’artista si è ritrovata (a detta sua, in realtà era bellissima) con un aspetto meno ‘fresco’ del solito: “Questo video non è rivolto a voi ventenni che siete sempre fresche come delle rose, come lo siamo state anche noi”, ha scherzato Emma. Ergo simpatica, bella, vera, diretta Emma ha mostrato la sua routine di detersione e pulizia del viso: “Non basta una crema per cancellare tutto lo schifo fatto la sera prima, ma noi ci vogliamo credere”.

Intanto, sempre dal web, arriva quello che potrebbe essere un giallo, un copia e incolla fatto ad hoc da qualcuno, appunto per creare un caso. Ricordate quando Emma, come lei stessa ha ricordato, cucinò un piatto di pasta per Kanye West e lui ci ha provato, più a parole che altro? Già, nel 2015, il rapper americano, all’epoca fidanzato con Kim Kardashian, che avrebbe poi sposato – arrivò all’improvviso a casa di un’amica di Emma, ospite del marito batterista di lei. “Siamo in Salento, mi chiama questa mia amica Valentina e mi dice: Vieni a casa che Kanye West sta arrivando” – ha raccontato la cantante in un’intervista a Say Waad? su Radio Deejay – . Prendo la macchina, vado da lei. Citofona, è Kanye. Sale questo tipo, ci presentiamo, viene con il marito di Vale che è un batterista americano. Iniziamo a cazzeggiare, poi mi dice che ha fame. Apre il frigo e non c’era praticamente nulla, mi sono inventata una pasta con i pomodorini freschi. Lui è un po’ preso da questa situazione di me ai fornelli, ma ha mangiato da solo”.

Incalzata dal conduttore sulla nomea da provolone di West e se ci avesse provato anche con lei, la Marrone ha confermato (“Ci ha provato un pochino, sì, non dico altro perché sono una signora. Diciamo che ha fatto delle avances verbali”), ma ha anche tenuto a precisare che non c’è stato alcun seguito (“Non gliel’ho data, state sereni”). Già a maggio di quest’anno, ospite del podcast «Muschio Selvaggio», la cantante aveva raccontato il curioso aneddoto, rivelando inoltre di non aver detto a West che fossero colleghi. “Avrà pensato che fossi una sfigata che stava lì, mi vergognavo. Si ricorderà più della pasta che di me”, aveva detto la Marrone che, in ogni caso, di quella sera ha anche un ricordo fotografico, condiviso sul proprio Instagram e diventato subito virale. Ebbene, guardando la video intervista di radio Deejay dal web, per certi versi è sembrato che Emma si riferisse al fidanzatissimo Tony Effe (che bello il duetto in ‘Taxi sulla luna’) e non a West. Quindi: chi ci ha provato con Emma Marrone? Mah…

Stefano Mauri