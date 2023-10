Antonio Conte pronto per la panchina della Roma a luglio o prima, qualora saltasse Mourinho?

La suggestione Antonio Conte per la Roma ha fondamento. Il tecnico, ex Chelsea, ha aperto alla possibilità di firmare per la prossima stagione, in caso di addio di Josè Mourinho. Se e è vero che è difficile decifrare le idee dei proprietari giallorossi – come visto al momento della scelta Mourinho, quando tutto sembrava apparecchiato per Sarri – dall’altro lato l’idea è quella di avere ancora un altro top allenatore, ma con i risultati al primo posto. La possibilità di essere competitivi sin da subito, perché Antonio Conte ha sempre fatto bene nella prima stagione, solletica il palato della proprietà.

Ospite fisso di Pressing, trasmissione in onda in seconda serata su Italia 1, Ivan Zazzaroni intanto ha aperto un clamoroso scenario sul futuro della Roma: “La vittoria contro il Frosinone è un toccasana. Mourinho è tornato ma non è ancora quello che conoscevamo. Lo vedo molto teso, si nota che c’è qualcosa che non va con la società. Mi aspetto che non finisca la stagione perché quando le cose vanno così chi ha fatto calcio lo sa. Basta una sconfitta e tutto torna a galla. C’è qualcosa che non funziona, si vede che non è il Mourinho di due anni fa e dell’anno scorso. Lo vedo sempre seduto e gli manca il sorriso. Ma lui non si dimetterà, lo manderanno via”.

Stefano Mauri