Come sta Fedez? Il rapper è sempre ricoverato in ospedale. Con lui i genitori e Chiara Ferragni

Come sta Fedez? “Un po’ meglio, così così”. A dirlo è stata la madre Annamaria Berrinzaghi, mentre entra all’ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano. La battuta, detta alle 19 di lunedì 2 ottobre a La Stampa, arriva dopo la notizia del ritorno in sala operatoria per il rapper. Il motivo? Un’altra gastroscopia urgente, ancora una volta allo scopo di tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. A insospettire i medici un improvviso abbassamento dell’emocromo: la spia che il recupero non stava procedendo per il verso giusto dopo il ricovero di giovedì 19 settembre. Anche il padre Franco Lucia dice che il cantante “sta un po’ meglio”. Ma le dimissioni non sono imminenti. La gastroscopia ha rilevato il nuovo sanguinamento per il quale è stata necessaria una nuova sutura per via endoscopica.

Vicina a Fedez è ovviamente la moglie Chiara Ferragni sempre all’ospedale. Il rapper è stato operato nel marzo del 2022 per un tumore neuroendocrino del pancreas. Nei prossimi giorni, Federico Leonardo Lucia, precisamente il 15 ottobre compirà 34 anni. E il 26 ottobre partiranno i live di X-Factor, la speranza è che l’artista si riprenda al meglio per poter tornare in tv alla fine di questo mese. Massimo Falconi, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove era stato ricoverato la scorsa primavera, ha fatto sapere che “quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona”. Ha aggiunto che “può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito”.

Stefano Mauri