Come si prepara la magica Emma Marrone all’uscita del nuovo album? Facendo i lavori in casa

“Buongiorno e scusate l’assenza che ci sarà nei prossimi giorni. – ha sottolineato Emma Marrone nelle sue Instagram stories -. Perché ovviamente ad una settimana dall’uscita del disco non ti metti a fare i lavori a casa? Genia. Tornerò da voi fresca come una rosa. Ce la farò, diciamo tutto bene”. Così, chiara, unica e diretta come suo solito, postò via social Emma, intanto, aspettando ‘Souvenir’: il suo album in sucita il 13 ottobre, ‘Iniziamo dalla fine’, il nuovo pezzone di Emma va fortissimo. Ricordate? Tra i tanti tormentoni estivi quest’anno c’era anche Taxi Sulla Luna di Tony Effe ed Emma Marrone. I due erano così affiatati sul palco, che qualche fan ha pensato fossero più che colleghi e amici. La cantante, simpaticamente, però ha subito smentito i rumors su un possibile flirt con il trapper: “Ciao tesoro. No, non ci esco. Lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“.

Recentemente, a Radio Deejay, Emma in un’intervista rilasciata a Michele Caporosso nel programma Say Waad ha confessato che Tony Effe ci avrebbe provato con lei. Nonostante il corteggiamento del trapper, la Marrone non ha ceduto: “Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci deve lavorare. E onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me. Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali ? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, non gliel’ho data”.

