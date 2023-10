Emma Marrone via social lancia il conto alla rovescia: Souvenir fuori il 13 ottobre

Illuminata, ispirata, bellissima, emozionata, agitata, vera: Emma Marrone via X, nel canale social dedicato ai suoi fan ha lanciato, complice l’inizio di ottobre, il conto alla rovescia per il suo atteso album ‘Souvenir’ in uscita ad aprile. Intanto, Iniziamo dalla fine, scritto con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, arrivato dopo i successi estivi di Mezzo mondo, certificato disco di Platino, e Taxi sulla Luna (con Tony Effe), attualmente pure disco di platino, beh è un capolavoro che spacca.

Nei giorni scorsi, l’artista dalla voce che emoziona e graffia, ha svelato la tracklist che compone appunto Souvenir, in uscita il 13 ottobre. Nove i brani che daranno vita al disco in cui la cantante si mette in gioco. “Non vedo l’ora che ascoltate tutto il lavoro fatto in studio in questi mesi. Voglio raccontarvi tutto e rinascere nei vostri sguardi”, ha scritto giorni fa sui suoi social, rivolgendosi ai fan.

Grande attesa per il featuring con Lazza, dopo il successo del loro duetto a Sanremo, adesso le due voci si uniranno nel brano Amore cane.Dal 10 novembre partirà il suo tour “Souvenir in da Club”: 18 concerti nei club, l’inizio di un “viaggio” per la cantante, come l’ha definito lei stessa.

Stefano Mauri