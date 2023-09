Fedez, dopo la paura per il ritorno in ospedale, torna a postare: “Grazie ai medici che mi hanno salvato”

Sono state ore di apprensione per Fedez che ha sofferto per nuovi, terribili problemi di salute al punto di essere stato ricoverato in urgenza nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco.

Lo stesso rapper in serata ha confermato con una storia su Instagram, ripresa da tutti i media, il suo status : “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perchè il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo – è quanto ha scritto Fedez – attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

A far scattare il primo campanello d’allarme, il rientro improvviso ieri a Milano di Chiara Ferragni che si trovava a Parigi per la settimana della moda. L’imprenditrice digitale ha condiviso una foto e delle storie Instagram, mano nella mano con l’amica del cuore Chiara Biasi, con la scritta: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”.

Ricordate? Lo scorso anno Fedez è stato in cura per un tumore al pancreas, una forma rara, scoperta in tempo, per cui è stato operato, fortunatamente con successo. Lui stesso ha condiviso le fasi della malattia con i follower sui social, raccontando la paura, ma anche la gioia nel poter riabbracciare i suoi figli e riprendere la vita quotidiana.

Stefano Mauri