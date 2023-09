Chiara Ferragni è la più brava influencer d’Italia? Matteo Renzi la pensa diversamente

Chiara Ferragni, Ambasciatrice del Made in Italy e Regina della Moda è sempre in prima linea per promuovere Bellezza. Intanto, dopo una serie intensa di sfilate, presentazioni e momenti sorprendenti, la Milano Fashion Week Primavera-Estate 2024 ha ufficialmente chiuso i battenti domenica scorsa con la cerimonia dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023.

Durante la serata sono stati premiati marchi e aziende che si sono distinti per il loro impegno verso la moda sostenibile.

Tra gli ospiti illustri Chiara Ferragni, Jessica Chastain, Marco Mengoni ed Elodie.

Nel frattempo fanno rumore le seguenti parole: ”Giorgia Meloni è la più brava influencer di questo paese, ma non sta facendo la presidente del Consiglio e mostrandosi ieri sensibile alla pesca dell’Esselunga ha fatto l’influencer. È la numero uno come influencer, ha spodestato Chiara Ferragni. Ma come premier non c’è una sola risposta ai problemi del Paese”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’evento Cambiare rotta, i migranti e l’Europa, organizzata dalla Fondazione Oasis all’Università Cattolica di Milano. Già, ma se per Renzi, la premier interpreta alla grande il ruolo di promoter – influencer, vuoi vedere che la numero uno al mondo in questo settore: appunto la Ferragni, riuscirebbe alla grandissima a interpretare la parte di presidente del Consiglio?

