Emma Marrone accenderà di magia l’autunno con ‘Souvenir’

Finalmente ci siamo: Emma Marrone, ripresa da tutti gli organi di stampa, beh ha svelato la tracklist del suo nuovo album ‘Souvenir’, in uscita il 13 ottobre. Anticipato dai singoli ‘Mezzo mondo’, già certificato platino, e ‘Iniziamo dalla fine’, attualmente in radio, ‘Souvenir’ si compone di 9 brani, nei quali emergono le diverse sfumature vocali e sonore di Emma, che si mette in gioco anche come autrice: ‘Iniziamo dalla Fine’, ‘Amore Cane’ (feat. Lazza), ‘Mezzo Mondo’, ‘Intervallo’, ‘Sentimentale’, ‘Carne Viva’, ‘Capelli Corti’, ‘Indaco’ e ‘Taxi sulla Luna (bonus track)’. L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è già disponibile in pre-order.



Già, Il nuovo album è l’istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di un nuovo capitolo della vita di Emma, dove il ‘Souvenir’ è ciò che resta di questo incredibile viaggio che attraversa la vita reale. La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il progetto. E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico del disco, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra. È proprio per questa voglia di riportare al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami che Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di ‘Souvenir’.



Intanto, il capolavoro scritto con Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci, ‘Iniziamo dalla fine’, meritatamente è già diventato un tormentone radiofonico. Nel frattempo Emma non smette di ispirarci con i suoi beauty look, vedi l’ultima, elegante manicure naturale condivisa su Instagram. L’artista 39enne ha sfoggiato sui social un sofisticato nail look rosa, con protagonista uno smalto pink chiaro dal finish ultra luminoso. Parola chiave: delicatezza.



Artista dalla voce che graffia ed emoziona, Emma Marrone è bellezza che illumina.

Stefano Mauri