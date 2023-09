Emma Marrone con ‘Iniziamo dalla fine’ e la sua musica alla Milano Fashion Week

“Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso”… Ricordate? Così, giorni fa, Emma Marrone annunciò il nuovo singolo, scritto con e per lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, ‘Iniziamo dalla fine’, brano, che in streaming e via radio, giustamente va alla grandissima. In gran forma, la cantante, in questi giorni di Milano Fashion Week, sta sfoggiando un look davvero incredibile, il risultato perfetto di un’acconciatura e un make-up da Oscar e che le donano.

Del resto questa è la settimana dedicata alla moda ed Emma Marrone, in tour promozionale coi suoi pezzoni: ‘Mezzo mondo’, ‘’Taxi sulla luna’ e ‘Iniziamo dalla fine’, aspettando l’album ‘Souvenir’ in uscita a ottobre, non poteva mancare agli appuntamenti milanesi. Emma, insieme ad altri artisti e a una marea di persone, ha presenziato al lancio della nuova collezione Moncler x Pharrell Williams, dedicata alla vita all’aria aperta e a tutti coloro che vogliono sperimentare la natura ‘conquistandola’ con attività outdoor come il glamping e lo sport.

Stefano Mauri