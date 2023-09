Maurizio Sarri si rifugia nella sua specialità: attacca gli arbitri dopo la sconfitta

Dopo la netta sconfitta contro la Juventus, la Lazio ha deciso di non rilasciare comunicazioni per le scelte prese dall’arbitro Maresca. Come confermato da Dazn, Maurizio Sarri e la società hanno optato per il silenzio stampa.

Scelta presa non soltanto per i dubbi sul primo gol segnato da Vlahovic, ma anche per la gestione della partita e dal metro scelto da parte del direttore di gara. In campo i bianconeri hanno creato molte più palle gol e i biancocelesti soltanto in pochi frangenti hanno impensierito Szczesny. Nonostante questo, i dirigenti del club e l’allenatore hanno lasciato lo stadio infuriati. E mister Sarri conferma c(e non sa perdere.

Stefano Mauri