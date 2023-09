Chiara Ferragni in fiore e i meritati guadagni

Chiara Ferragni da Cremona, in Svizzera per questo weekend, Regina, Icona della Moda e affermata imprenditrice digitale, giovedì scorso, via social ha lanciato, i questi giorni di attesa per la ‘Milano fashion Week 2023’, il seguente appello:

“E se in un universo parallelo, Prada vendesse fiori e io fossi il tuo fioraio? Sono passata al nuovo chiosco dei fiori Prada a Milano, in piazza Repubblica 7 che celebra la nuova campagna Prada WF23. Questo e altri chioschi saranno aperti per giorni limitati in tutto il mondo quindi dovete visitarli e raccogliere dei bei semi di fiori, ok?”. Intanto, dopo l’uscita su Amazon Prime Video della puntata speciale, della serie dedicata ai “Ferragnez“, nella fattispecie dedicata al dietro le quinte del Festival di Sanremo di Chiara e Fedez, il cantante, via social ha dichiarato: “Sono molto dispiaciutoper ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.



Ma vi interessa quanto potrebbe guadagnare la Ferragni ? Facendo qualche calcolo e curiosando in ree, si può intuire che l’imprenditrice digitale guadagnerebbe ben 20€ al minuto, che in un’ora corrispondono a 1.200€. Ergo in un’intera giornata Chiara porterebbe a casa 28.800€ (864.000 mensili). Chapeau a lei.

Stefano Mauri