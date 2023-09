La grande delusione sanremese di Chiara Ferragni? Il comportamento di Fedez

Il grande rammarico, sanremese, di Chiara Ferragni? Mah, probabilmente, direttamente dalla serie “The Ferragnez, Sanremo Speciale” è il seguente: “Tutti i giorni ho sentito tantissimo affetto intorno a me. Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c’è riuscito, è stato difficile. Sono fiera del Sanremo che ho fatto. Gli avevo chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Mi ha ferita”. Ah… questo è altro, è disponibile in tutto il mondo su Prime Video, appunto in un episodio di 80 minuti, dedicato all’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara da Cremona, nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, nella prima e ultima serata, al fianco di Amadeus.

Edizione da record, la più vista nella storia del Festival, anche grazie a lei.

Fedez ovviamente era presente a Sanremo con il suo popolare podcast Muschio Selvaggio; lui però aveva pure altri impegni lavorativi per l’intera settimana. Ma trovò il tempo per creare il colpo di scena che mette in discussione l’equilibrio della coppia, costringendo i due influencer a un duro confronto.

“In questi mesi mi sono sentita molto fragile – ricorda Chiara -. Non penso abbia capito completamente quanto ci sia rimasta male. Sapevi quanto ci tenevo. Io ti avevo chiesto di essere lì come spettatore, per una volta, e non come performer” il riferimento e al bacio sul paco con Rosa Chemical.

Questa la pronta giustificazione di Fedez con la moglie dietro le quinte: “Mi ha limonato lui, non l’ho limonato io”. “Meno male che non dovevi fare niente”, ha risposto lei. Poi la rabbia è letteralmente esplosa nel camerino: “Non lo possiamo portare da nessuna parte”, sono state queste le parole di una Chiara Ferragni triste, amareggiata, delusa dal comportamento del marito.

Con l’imprenditrice digitale che ha aggiunto: “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso”. “È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido”, ha risposto il rapper. Il racconto è accompagnato alle immagini dal backstage di quei momenti. A un certo punto la Ferragni si trova a festeggiare quasi da sola in camerino al termine della serata finale di Sanremo. Arrivano le sorelle Francesca e Valentina, la mamma Marina, il papà Marco per un brindisi. Unico grande assente Fedez il quale lasciò l’Ariston così: “Ciao a tutti, io me ne vado. Voglio solo andare via”. Nonostante la preghiera di Chiara: “Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento.

