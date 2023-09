Mister Gian Piero Gasperini? Sarà pure un Sergente di Ferro, ma ha portato l’Atalanta e Bergamo in quota Europa

Mister Gian Piero Gasperini Sergente di Ferro? Caleb Okoli -arrivato al Frosinone sul gong del mercato, in prestito dall’Atalanta – in conferenza stampa, fra i vari temi toccati ha risposto, inevitabilmente, anche in merito alla recente diatriba mediatica scatenatasi tra gli ex nerazzurri Maehle e Demiral col tecnico Gasperini: “Riguardo l’Atalanta e Maehle penso che ad un certo livello ci sono degli obiettivi importanti. Per me è stato frainteso che il mister fa lavorare tanto i calciatori e pretende tanto da tutti. Fuori campo lascia vivere ma pretende tanto quando si entra nel centro sportivo”.

Cosa aveva detto Maehle? L’ex difensore dell’Atalanta ha accusato l’allenatore di avere una gestione dittatoriale: “Con lui non ti senti una persona, ma un numero. Non c’è alcun rapporto e non c’era davvero alcuna libertà. Gestione basata sulla paura, quasi dittatoriale”.

A dar man forte al laterale difensivo si è messo, con dichiarazioni ad hoc, il centrale di difesa, ex nerazzurro, Demiral.

Per carità, magari il ‘Gasp’ avrà un carattere particolare, ma calcisticamente parlando ha fatto tanto a Bergamo. E se la Dea bazzica nell’Europa calcistica che conta, il merito è pure di Gasperini, no? Ah…quanti giocatori, via dall’Atalanta e da Gasperini hanno poi giocato bene?

Stefano Mauri