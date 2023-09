Emma Marrone lancia il nuovo album: “Venerdì 13 ottobre uscirà ‘Souvenir’. Non vedo l’ora”. Intanto ‘Iniziamo dalla fine’ gira assai

Emma Marrone ha annunciato che, udite, udite … uscirà il 13 ottobre ‘Souvenir’: il suo nuovo, atteso album, uno straordinario “viaggio musicale che è la raccolta delle immagini, dei colori e delle emozioni sentite e vissute dalla cantante in due anni di scrittura e sessioni in studio”.

‘Souvenir’ è, trainato alla grandissima, tanto da ‘Mezzo Mondo’, quanto dalla bellissima Iniziamo dalla Fine, è stato scritto nei luoghi più disparati ed è un disco ricco di produzioni diverse in cui emergono tutte le sfumature della voce di Emma, che ancora una volta non si mette in gioco solo come interprete, ma anche come autrice..

Uscito lo scorso 1 settembre, ‘Iniziamo dalla fine’, come ha dichiarato la stessa cantautrice nel post di presentazione su Instagram, racconta di una ripartenza dopo una separazione, con la voglia di lasciarsi andare dalle dinamiche del passato: “Ci siamo fatti benissimo, poteva essere meglio. Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento!”. Il testo, che riprende l’intro del ritornello, fotografa ormai l’intolleranza della protagonista nella coppia, la voglia di non piangere più per ciò che è stato, tra la malinconia del passato e le volte in cui il partner è scappato: “E non mi meriti no, che sparisci tre volte su quattro, e poi mi dai della str***a, che ti perdi la vita di nuovo, pensa quanto sei stupido”.

Emma ha scritto Iniziamo dalla fine con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Ed è stata un’estate straordinaria per l’artista pugliese, da Disco d’Oro con ‘Mezzo Mondo’, e di Platino con ‘Taxi sulla Luna’, interpretato insieme a Tony Effe. E quest’ultima hit ha mostrato la fantastica versatilità, non solo vocale, della cantante salentina.

Stefano Mauri