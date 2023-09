Emma Marrone: “Souvenir fuori a ottobre”. Intanto ‘Iniziamo dalla fine vola’

“Io sono sotto mille treni per ‘Iniziamo dalla fine! Quanti come me? La state ascoltando? È solo l’inizio appunto. Non avete idea di quante cose ho da dirvi”.

Così postò via social Emma Marrone nel ripresentare nuovamente, la sua nuova canzone, scritta, con e per lei, da

“Io sono sotto mille treni per ‘Iniziamo dalla fine! Quanti come me? La state ascoltando? È solo l’inizio appunto. Non avete idea di quante cose ho da dirvi”.

Così postò via social Emma Marrone nel ripresentare nuovamente, la sua nuova canzone, scritta, con e per lei, da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, , il singolo ‘Iniziamo dalla fine’, una ‘prosecuzione di un viaggio iniziato in primavera con ‘Mezzo mondo‘.

E a ottobre uscirà il suo atteso album ‘Souvenir’, seguito a novembre da un tour di Emma, in vari club italiani, per cantare la sua nuova e attesissima produzione discografica.

Stefano Mauri