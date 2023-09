Emma Marrone e il suo ritorno, alla Emma, con ‘Iniziamo dalla fine’, in un’estate speciale per lei

Un tour per Emma Marrone, dal vivo nei club di tutta Italia a novembre, per festeggiare, o meglio, presentare, spiegare, cantare il nuovo album Souvenir, in uscita in autunno? Certo che sì, idea geniale… che di Emma Marrone e della sua musica ne ha bisogno il mondo per tornare ad emozionarsi. E i biglietti del tour – 15 appuntamenti in 8 club, sono già in vendita, con alcune date sold out.

Intanto va fortissimo il nuovo pezzone … Iniziamo dalla fine, scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, per la cronaca, l’ultimo brano del disco a essere completato e, proprio per questo, simbolicamente si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario il viaggio che ha dato vita all’album. Ah… Souvenir in a club, concerti ‘a tu per tu’: al via il 10 novembre da Nonantola (Modena), poi il 12 e 13 novembre a Roma, il 22 e 23 novembre a Padova, il 26 e 27 novembre a Milano, il 2 e 3 dicembre a Torino, l’11 e 13 dicembre Pozzuoli (Napoli), il 17 e 18 dicembre a Modugno (Bari) per finire il 21 e 22 dicembre a Firenze, ecco è una sorta di intimo ritorno alle origini per Emma, un ritornare a case per ripartire più forte, matura, bella, brava e genuina di prima, ma sempre con la voce che graffia l’anima.

Ricordate? Emma all’ultimo Festival di Sanremo ha cantato il brano La fine in duetto con il rapper Lazza, riscuotendo un grande successo di pubblico, poi i due hanno portato la hit sui palchi nei loro concerti, nei vari festival estivi. Ebbene, la collaborazione tra i due apporterà un contributo artistico in Souvenir? Intanto godiamoci un… evoluto, in grande stile, ritorno di Emma alle origini con ‘Iniziamo dalla fine’, in quest’estate speciale per l’artista salentina, in tour per ‘Mezzo mondo’, in ‘Taxi sulla luna’, col sorprendente Tony Effe.

Stefano Mauri