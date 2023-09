Chiara Ferragni (ma non va a Venezia per la Mostra del Cinema?) e Fedez, rapiti dalla magia di Siena

Chiara Ferragni e il marito Fedez, nei giorni scorsi, in Toscana per una breve vacanza itinerante per festeggiare il loro anniversario di nozze, sono passati pure per Siena, dove, accompagnati dal maestro scultore Massimo Lippi, hanno visitato la città. Una presenza, quella dei Ferragnez, ecco che ha scatenato i fan, a caccia di un selfie da postare. Ma al contempo anche la reazione negativa dei gelosi e di chi non comprende la loro potenza mediatica e dunque le possibili ricadute positive dell’escursione senese della coppia più social d’Italia.

E in tal senso, Lippi, non ha dubbi: “Sono andati via innamorati di Siena, incantati dalla nostra cultura e civiltà. Possono riversare questi sentimenti sui quasi 30 milioni di follower. Avrebbero dovuto visitare il Duomo, ringrazio il rettore dell’Opera Giovanni Minnucci che aveva già predisposto i biglietti ma non ce l’hanno fatta con i tempi” Così, intervistato dal quotidiano La Nazione, ecco ha parlato Massimo Lippi, il quale a Chiera e Fedez ha inoltre affidato il seguente appello: “So che tornerete a Siena, dovete prometterlo. Avete ammirato la perla preziosa ma c’è il rischio di dimenticarla. Vi porterò a vedere, da artista, le cose della città, ambasciatore di un’identità culturale”

Ah… per il momento, la grande assente alla Mostra del Cinema di Venezia è proprio Chiara Ferragni. La Regina della Moda di Cremona farà una capatina nel capoluogo veneto prossimamente?

Stefano Mauri