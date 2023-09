I Ferragnez nella Toscana più romantica per il loro anniversario

I Ferragnez festeggiano il quinto anniversario di nozze in Toscana per qualche giorno all’insegna del romanticismo. Il primo settembre 2018 il matrimonio a Noto era stato celebrato in maniera spettacolare, una festa strepitosa con 150 ospiti e milioni di follower. Per la ricorrenza invece, Chiara Ferragni e Fedez si regalano un momento solo per loro.

E non sono mancate le dediche via social: “Il primo settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco”, ha scritto Chiara Ferragni pubblicando qualche foto delle nozze, facendo seguire la dedica dal simbolo dell’infinito. La risposta di Fedez? Eccola: “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”.

Stefano Mauri