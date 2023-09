Chiara Ferragni: “Qualcuno in Italia mi ama. E so anche che qualcuno mi odia, ma va bene lo stesso”

Chiara Ferragni, senza dubbio, ecco… meritatamente, vanta moltissimi follower su Instagram (il suo profilo, per essere precisi, ne conta giusto 29,5 milioni), però, l’influencer di Cremona ha anche tanti hater che la attaccano per qualsiasi cosa faccia, dica o sponsorizzi. Ma l’imprenditrice cremonese, donna in gamba, che sa sorridere e intelligente, nel tempo, ha imparato a non dare troppo peso ai commenti negativi e a tutte le cattiverie che le vengono rivolte ed ecco, quindi, come… con l’ultimo post ha scherzato, giocando, proprio su questo argomento.

Già, la Ferragni ha infatti pubblicato una sua foto, con la t-shirt in primo piano, sulla quale c’è scritto: “Qualcuno in Italia mi ama”. E tanto per completare in un certo senso la frase, ha poi aggiunto come didascalia: “E so anche che qualcuno mi odia ma va bene lo stesso”..

Intanto, rientrato a Milano dalle vacanze, l’agenda fitta di impegni di Chiara, prevede degli appuntamenti molto importanti, ‘condividendoli’ via social. E le sue date impegnate e dense, dalla fine dell’estate arrivano, praticamente, all’autunno inoltrato.

Stefano Mauri