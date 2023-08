Massimo Brambati: “Antonio Conte per tornare alla Juve avrebbe firmato in bianco”

L’ex calciatore Massimo Brambati, opinionista molto informato sui fatti, ecco è nuovamente intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà…

E ha pure parlato, di attualità bianconera.

“L’anno scorso la prima scelta di Allegri era Berardi, riferito da una fonte molto vicina al primo. Arrivò invece Di Maria, che fece bene all’inizio, salvo poi concentrarsi solo sul Mondiale. Mi era anche stato detto però che Vlahovic avrebbe lasciato perché Allegri aveva in mente un’altra idea, cosa che invece non è accaduta. Per Berardi la situazione è strana, con Carnevali sta cercando di trattenere il giocatore, anche se ho letto alcuni suoi virgolettati un po’ particolari. Non so se in altre piazze si comporterebbe allo stesso modo.“Massimiliano Allegri per andare via dalla Juventus voleva 32 milioni lordi delle due annualità. Mentre Antonio Conte pur di tornare in bianconero avrebbe firmato in bianco. In questa cosa vedo una netta contrapposizione con Roberto Mancini, che invece è volato in Arabia”.

Così parlò Brambati, mentre per quanto riguarda il calciomercato juventino, salvo colpi di scena o di cessioni importanti (Kostic e Kean), beh non dovrebbero più esserci entrate, causa il bilancio da sistemare.

Stefano Mauri