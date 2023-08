Emma Marrone in lacrime e senza trucco ringrazia la sua gente, in festa per la sua musica

Emma in lacrime nelle sue storie Instagram, ma è un pianto di gioia. Già… Emma Marrone, dopo aver visto la risposta molto positiva dei fan al suo annuncio del nuovo album (‘Souvenir’ in arrivo in autunno) e dello specialissimo tour in Italia per presentare la sua musica, la cantante si è lasciata andare ad un pianto liberatorio che ha condiviso con i fan, dicendo: “Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata”.

Particolare non indifferente: l’artista, piangendo, si è mostrata senza trucco, acqua e sapone, come tra l’altro le accade spesso, poichè Emma, bella, vera, diretta e vera, non ha bisogno di filtri. Ed è bellissima soprattutto per questo.

Così, dopo aver acceso la primavera cantando ‘Mezzo Mondo’, l’estate con ‘Taxi sulla luna’, duettando con Tony Effe (una positiva svolta artistica per lei), Emma si appresta a caratterizzare l’autunno con la nuova canzone, scritta con lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, ‘Iniziamo dalla fine’ il proseguimento del viaggio, intrapreso appunto, lo scorso aprile, con la straordinaria, squarciante canzone ‘Mezzo mondo’.

Stefano Mauri