Massimo Brambati promuove il Milan e boccia la Juve e mister Max Allegri

“Chiesa? Non è sopravvalutato, ma mi chiedo se Allegri sia l’allenatore giusto per lui in questa Juve. Lui riesce ad essere lucido quando non è costretto ad inseguire gli avversari.

Per la Juventus in generale ho visto dei passi indietro, ma mi domando se la partita di Udine non fosse stata semplicemente una gara con delle coincidenze di gioco favorevoli. Non mi sembra che la Juventus e Allegri siano cambiati. C’è però il vantaggio di non avere le coppe, che portano più infortuni a chi le disputa”.

Così parlò l’ex calciatore, oggi opinionista e procuratore, Massimo Brambati, grande calciofilo.

Mister Allegri sa il fatto suo, ma alla sua Juventus mancano un regista, un laterale destro moderno è un difensore centrale in grado di dettare i tempi in difesa.

Sempre in esclusiva a TuttoMercatoWeb Radio ha parlato il noto opinionista tv Brambati sul Milan ha invece detto: “Che squadrone di ragazzi che è il Milan. Onestamente mi sarei aspettato un Toro meno remissivo, però la condizione atletica del Milan è già straripante. Pulisic è straordinario. Reijnders e Loftus Cheek pure. Ma vorrei sottolineare una nota tattica, ovvero mi sembra che Pioli voglia capitalizzare al massimo la spinta offensiva di Theo Hernandez. Con Leao, sulla corsia di sinistra, il Milan è ineguagliabile”.

Stefano Mauri