Emma Marrone lancia il suo nuovo singolo ‘Iniziamo dalla Fine’ e anticipa il nome del nuovo album: ‘Souvenir’

Ci siamo, da venerdì 1° settembre uscirà “Iniziamo dalla Fine”, il nuovo singolo di Emma Marrone che anticipa il prossimo disco di inediti “Souvenir”, in uscita in autunno per Capitol/Universal Music. E per vivere in maniera esclusiva questo capitolo musicale della sua carriera, Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “Souvenir”.

Così è nata l’idea di “Souvenir in da Club”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. Saranno 15 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre. I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit a partire dalle ore 11 di mercoledì 30 agosto. Queste le tappe di “Souvenir in da Club” (Friends&Partners e Magellano Concerti):

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE



Intanto, da venerdì 1° settembre sarà appunto in radio e in tutte le piattaforme digitali “Iniziamo dalla Fine”, singolo che ci avvicina definitivamente al nuovo disco di Emma e prosecuzione di un viaggio iniziato in primavera con “Mezzo Mondo”. “Iniziamo dalla Fine”, scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario questo meraviglioso viaggio che ha dato vita all’album.

Ah con queste parole Emma, via social ha annunciato le sue imminenti novità discografiche: “Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro… non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno).

Questo venerdì esce "Iniziamo dalla fine" il mio nuovo singolo. L'inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene. 'Souvenir' arriverà 4 anni dopo "Fortuna".

