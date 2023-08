Alvaro Morata alla Juventus in caso cessione di Kean?

L’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata è stato accostato, più o meno a tutte le big del nostro campionato in questa sessione estiva, ma il centravanti spagnolo si trova però ancora a Madrid. E ad oggi, riferisce Sky Sport, l’opzione nostrana più probabile per lui si chiama di nuovo Juventus.

Sarebbe la terza avventura con i colori bianconeri addosso per il classe 1992, per arrivare al quale però è necessaria una condizione fondamentale. Si tratta dell’uscita di Moise Kean, senza la quale la Juve non potrebbe andare all’assalto di Morata: nelle scorse ore c’è stata una telefonata di esponenti del club per il calciatore e per tenerlo pronto in caso di novità. Qualora Kean dovesse lasciare la Juventus, pronto il ritorno di Morata, il 3.0.

Attenzione inoltre che tra i nomi accostati per l’attacco in chiave calciomercato Milan ci sono anche Morata e Kean. Il destino dei due attaccanti si intreccia in ottica Juventus, in che senso? Se dovesse appunto partire il secondo verso il la Milano rossonera, la Vecchia Signora farebbe di tutto per riprendersi il primo, il quale è un po’ italiano grazie alla moglie: l’influencer veneta Alice Campello.

Stefano Mauri