Massimiliano Allegri: “Ho detto no all’Arabia perchè mi sembrava sbagliato lasciare ora la Juve”

Mister Massimiliano Allegri e l’offerta dall’Arabia Saudita rifiutata questa estate, ricordate? L’allenatore della Juventus ne ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata alla ‘Domenica Sportiva’, domenica scorsa, dopo la vittoria dei bianconeri sull’Udinese per 3 reti a 0: “Mi sembrava sbagliato andare via dalla in questo momento perché comunque ci sono tanti giovani bravi che possono essere il nostro domani. Questa squadra credo che abbia un futuro importante vista l’età dei giocatori e quindi non so dove arriveremo, l’importante tra le prime quattro, ma con i giocatori come Fagioli, Yildiz, iling la Juventus può avere un grande futuro. Il campionato è lungo, il nostro obiettivo è giocare quella Champions che ci è stata tolta nonostante un terzo posto e questa Champions ci mancherà perché giocare una partita alla settimana va vista un’opportunità per lavorare e migliorare i giocatori ma giocare la Champions è un’altra cosa”.

Domenico Berardi intanto spera sempre di approdare sulle bianconere sponde del fiume Po a Torino. L’attaccante non è stato convocato dal Sassuolo per la sfida contro l’Atalanta lo scorso weekend e non vuole perdere un treno così importante che a 29 anni potrebbe essere l’ultimo. Sottotraccia, Cristiano Giuntoli, Direttore della Juve, col suo team è sempre in tema calciomercato e lavora sodo.

Stefano Mauri