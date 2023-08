Chiara Ferragni e Fedez non hanno litigato. Chissà magari Davide Simonetta sta lavorando a una canzone per lui

Chiara Ferragni ha messo a tacere tutte le malelingue: “Raga, è qui con noi! Sta facendo time off al telefono”. Eh già, a quanto pare, Fedez (in cerca d’asportazione artistica?) ecco ha scelto, appunto, di prendersi una pausa dai social network, ma non dalla sua famiglia: è infatti sempre a Ibiza con la moglie e i suoi bambini. La relazione, in barba agli haters, procede dunque a gonfie vele.

Ah… Chiara Ferragni da Cremona ha precisato il tutto, poiché pressata da ammiratori e detrattori web, curiosi di sapere se i Ferragnez avessero, o meno, litigato.

Quindi tra Chiara e Fedez va tutto bene, anzi, benissimo. A proposito: in vacanza a Ibiza con la coppia più social del mondo c’erano pure i futuri sposini Veronica Ferraro (amica e collega di Chiara) e Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco.



Ebbene, dato che Simonetta è un grandissimo (tra i migliori in Italia) autore, produttore e arrangiatore musicale, non è che per l’occasione, nelle Isole Baleari ha trovato ispirazione per scrivere una nuova canzone per l’amico artista? Lo scopriremo vivendo.

Stefano Mauri