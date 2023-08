Domenico Berardi non può costare più di 20milioni di Euro

Per Romelu Lukaku e Domenico Berardi, nonostante la partenza del campionato, non è ancora finita: alla chiusura del mercato mancano dodici giorni. Allegri ha fatto il punto: “Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione e non credo che alla fine sarà sensibilmente diversa da quella attuale. La società, in ogni caso, è vigile, da qui al primo settembre possono succedere tante cose ma soprattutto bisognerà fare delle valutazioni sul numero di giocatore da tenere. È inutile rimanere in 23- 34 con una sola partita a settimana”. Il tecnico si professa contento di quanto portato avanti finora e non fa concessioni sul tema che resta ancora all’orizzonte, ovvero lo scambio Vlahovic-Lukaku.





Dusan è per ora la punta titolare al fianco di Chiesa ma resta ancora valida la pista che porta all’affare con il Chelsea. Sostiene il Corriere dello Sport che gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione tra i club sull’ammontare del conguaglio che i bianconeri vorrebbero dai Blues. Così come non sembra essere tramontata del tutto l’idea Berardi, nonostante la netta presa di posizione dell’amministratore delegato del Sassuolo che ha tolto l’attaccante dal mercato perché la Juve avrebbe superato la deadline per completare il trasferimento, prevista per il 17 agosto. Mimmo, però, vuole i bianconeri. E detto ciò, il suo valore non può superare i 20milioni per il cartellino, vero Carnevali? Ah pure Kean può lasciare Torino.

Stefano Mauri