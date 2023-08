Chiara Ferragni e la romantica dedica d’amore per Fedez

Chiara Ferragni senza dubbio ama i top e le T-shirt personalizzate. Proprio a Ibiza qualche giorno fa ne ha sfoggiata una con un messaggio a lei molto caro: stampato, c’era un invito a prendersi cura della propria salute mentale. Ricordate?

Ebbene, a distanza di diversi giorni, l’imprenditrice ha rotto il silenzio social ed è tornata online. Tra le foto con i figli e quelle di paesaggi mozzafiato, spicca una in cui osserva un romantico tramonto

Indossa un paio di shorts grigi abbinati a un top bianco con ampia scollatura e bretelline arricciate e una lunga dedica d’amore per Fedez: “Cuz everytime we touch I feel this static and everytime we kiss I reach for the sky. Can’t you hear my heart beat so I can’t let you go. want you in my life



Significa: “Perché ogni volta che ci tocchiamo sento questa staticità e ogni volta che ci baciamo raggiungo il cielo. Non riesci a sentire il battito del mio cuore quindi non posso lasciarti andare. Ti voglio nella mia vita”. Si tratta del testo della canzone Everytime We Touch di Cascada del 2007.

Inoltre Chiara Ferragni ci ha mostrato il suo copricostume trasparente, vale a dire l’indumento della moda mare 2023 che ha conquistato tutta la Gen Z e che non poteva assolutamente mancare nel guardaroba della nostra influencer di punta.

Tutto ciò che indossa Chiara da Cremona, Regina della moda, fa tendenza.

Stefano Mauri