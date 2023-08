Chiara Ferragni ‘paparazzata’ col lato B pop? Beh è sempre bella e più normale, no?

Chiara Ferragni, in vacanza a Ibiza è stata fotografata dai paparazzi i quali hanno scattato fotografie che la mostrano, sempre bella e sensualmagica, per carità, ma un po’ diversa da come, solitamente, appare. Già, l’influencer più famosa d’Italia, regina del fashion applicato a Instagram nonché moglie di Fedez è attenta al controllo: non c’è post sui social che non venga pubblicato senza che lei non voglia. E ogni sua apparizione pubblica, anche in tv, è studiata nei minimi particolari. Del resto, col lavoro che fa, non potrebbe essere altrimenti, no?



Tuttavia, le foto pubblicate su Tgcom24 nei giorni scorsi, rilanciate anche da Dagospia sono, effettivamente, uniche. Paparazzata (a sua insaputa?) a Ferragosto a Ibiza, la 36enne di Cremona ‘al naturale’, in pose poco studiate: Chiara Ferragni paparazzata in bikini, occhio al Lato B: le foto di Tgcom24 occhi strizzati per il sole, spalline calate per evitare il segno del costume ma, lato B (bellissimo) non impeccabile, beh hanno avuto comunque il merito di renderla più umana, meno sofisticata, ma non per questo meno sensualintrigante, no?

Stefano Mauri