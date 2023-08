Querelle Juventus – Bonucci: il vero paradosso è il ritorno a Torino, dal Milan, del difensore

La Juventus non ha quindi perso tempo (già ma saranno liberi o no i bianconeri di decidere, se confermare o meno, un difensore non più giovanissimo?) e ha risposto a corto muso, al duro attacco dell’Assocalciatori, secondo cui “la situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall’accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità”. Pur senza mai nominare l’ormai ex capitano, il club bianconero “ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti”.



Bonucci non rientra più nei piani della Juventus ed è finito fuori rosa, costretto ad allenarsi lontano dal gruppo squadra. Una situazione sgradevole per quello che è stato un uomo simbolo e bandiera dei bianconeri. Una via d’uscita sia per club che per calciatore potrebbe essere rappresentata dalla Lazio, dopo il no del capitano della Nazionale all’Ajax e la soluzione Union Berlino che non convince appieno.

Questo comunque il comunicato, completo, della Vecchia Signora sul caso Bonucci…

“Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti.

Inoltre, Juventus Football Club si auspica che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze dei Club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell’ambito della negoziazione del nuovo Accordo Collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A che avverrà in vista della stagione sportiva 2024/25″.

Ora ma un team del calibro della Vecchia Signora, avrà pur il diritto di non avvalersi più della collaborazione con l’esperto centrarle difensivo o no?

Intanto, come capita ormai da diverse sessioni di calciomercato, il nome di Domenico Berardi è tornato ad essere accostato alla Juventus. A differenza degli scorsi anni, però, ora l’affare sembra potersi chiudere con una fumata bianca, vista anche la volontà dello stesso attaccante e capitano del Sassuolo di tentare il grande salto in un top club. Mai come a 29 anni, infatti, il talentuoso laterale offensivo, sa di essere forse arrivato all’ultima occasione della sua carriera.

Dulcis in fundo non è più paradossale il ritorno di Bonucci dal Milan alla Juve, che la sua attualità bianconera?

Stefano Mauri