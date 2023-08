Emma Marrone? È più leggera, ma sempre vera. Il Taxi sulla luna con Tony Effe le ha giovato

Emma Marrone? È la sua estate. E il duetto con Tony Effe in ‘Taxi sulla luna’, beh l’ha resa piu’ fresca, urban pop, leggera, sbarazzina e … protagonista, anche quando è dietro le quinte. Intanto, come ormai sapete e sappiamo c’è stata una nuova puntata, nella telenovela che vede protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono lasciati per l’ennesima volta, a quanto pare per un tradimento dell’ex ballerinooggi conduttore affermato? Pare di sì. La soubrette argentina ha postato su Instagram un video in cui ci sono diversi cervi, con corna lunghe e diramate, al pascolo. E poi le risate tra i commenti, tante risate, non solo dei follower ma anche della showgirl, che sembra voler fare autoironia sulla sua vita privata.

Tra i vari like al post di Belen ne è spuntato uno alquanto insolito: quello di Emma. Quest’ultima è stata fidanzata con Stefano De Martino e lasciata dal conduttore nel 2012 proprio per la Rodriguez. Un tradimento-scandalo, che si è consumato dietro le quinte di Amici e che continua a far chiacchierare ancora oggi. Col tempo Emma e Belen sono riuscite a diventare amiche, come dimostrato ampiamente in una puntata de Le Iene.



Ah c’è chi pensa che Belen e De Martino stiano, in realtà, giocando per attirare attenzioni e contratti nuovi.

Ma l’impressione è che l’amore tra i due sia sl capolinea.

Stefano Mauri