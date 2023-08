Chiara Ferragni, con Veronica Ferraro e l’invito a volersi bene

Vacanze a Ibiza alla grande per Chiara Ferragni. L’imprenditrice è con la famiglia e gli amici sull’isola, un posto che lei e Fedez ameno particolarmente e in cui tornano sempre volentieri.



Stanno alloggiando in una maxi villa con campo da basket e piscina, immersa nel verde, perfetta per rilassarsi e far divertire i più piccoli in libertà i Ferragnez. Già Chiara da Cremona sta trascorrendo l’estate con le persone care, in un’atmosfera di grande serenità. Il tutto documentato, ovviamente, sui social.

A proposito di look, non è passato inosservato un top sfoggiato dall’imprenditrice, che ha indossato, con un messaggio riportato che è un inno al prendersi cura di sé. “You should talk to a therapist” si legge sul décolleté, dunque: “dovresti parlare con un terapista”.



L’imprenditrice ha ribadito così a modo suo, l’importanza di tutelare il proprio benessere a 360 gradi, senza dimenticarsi della parte più intima e personale, che spesso si tende a sottovalutare.



Nella foto in questione, con la Ferragni c’è l’amica e collega Veronica Ferraro, futura sposa di Davide Simonetta: autore, compositore, arrangiatore e produttore di Bagnolo Cremasco. L’Artigiano della Musica Italiana, ecco ha chiesto la mano di Veronica, durante una vacanza in Puglia subito dopo il viaggio in Sicilia con tutto il team di Chiara Ferragni. Nello stesso luogo due anni prima la coppia si era conosciuta grazie agli amici che hanno sempre pensato che insieme sarebbero stati perfetti.

I due, insieme stanno benissimo.

Stefano Mauri