Emma Marrone a Napoli per le vacanze e monta il gossip su lei e l’amico Stefano De Martino

Che c’azzecca Emma Marrone col gossip dell’estate? Mah… A lanciare lo scoop è l’esperta di gossip Marzano che sostiene come tra la cantante e Stefano De Martino, esserci stato un riavvicinamento inaspettato. La cantante salentina, insieme ai soliti amici affiatati è arrivata recentemente a Napoli, per trascorrere le vacanze estive, probabilmente spostando il soggiorno a Capri fino a dopo ferragosto. Com’è noto, anche il conduttore è scappato nella sua Napoli, per passare l’estate insieme alla sua famiglia e agli amici più cari. Ebbene la Marzano ha ricevuto una segnalazione di una dei suoi followers, che sostiene che Emma e gli amici si sarebbero fermati nella casa di Posilippo di De Martino per pranzo. “Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%” ha assicurato la fonte.



Intanto le voci su una presunta rottura tra Belén Rodriguez e Stefano di Martino si intensificano.

Ma Emma è amica dei due, ed ex di lui, spesso i tre in passato hanno mangiato insieme, quindi che male c’è se la cantante salentina, non da sola e di passaggio a Napule, beh ha mangiato con Stefano? Non bisogna sempre vedere o leggere il male tra le cose belle e senza doppio senso, no? Via Instagram intanto Emma ha postato una foto che la vede, bellissima, insieme all’amico e collega Francesco Scognamiglio.



Ah prima delle chiacchiere su De Martino, a Emma era stato attribuito un flirt col rapper Tony Effe, artista col quale sta cantando e ballando tutta estate il pezzone ‘Taxi sulla luna’.



Quanti spifferi intorno a una bellissima donna in gamba, libera, affermata, lanciata e affamata di vita.

Stefano Mauri