Come sussurra e fa intendere Laura Chiatti, nella vita ci vuole tanto fondoschiena (fortuna), o no?

Nei giorni scorsi, Laura Chiatti, col marito (Marco Bocci) e i figli è andata a vedere il concerto di Sfera Ebbasta, precisamente nella serata del 26 luglio a Rock in Roma. Lo spettacolo, in scena sul palco dell’Ippodromo di Capannelle, non è andato però come sperava. Il rapper milanese, che si è esibito assieme a Shiva, a quanto pare si è rifiutato di incontrare i fan dopo il concerto. Chiara, vera e diretta come sempre, Laura ha espresso la sua delusione su Instagram.

Anni fa del resto, una Chiatti scatenata, ma molto ironica, in diretta radiofonica nella trasmissione di M2o, non ebbe problemi a descriversi come è stata, come è e come sarà…

“Io sono una sanguigna, istintiva, una che non certo le manda a dire. Se c’è da mandare a cagare e affanculo sono la prima a non tirarsi indietro. Ma chi lo dice che un personaggio pubblico debba fingere di essere distaccato quando s’incazza! Ma dove sta scritto? Io sono una persona vera e non sono come molte mie colleghe che vivono con un palo costantemente piantato nel culo!”.

E a proposito di fondoschiena, il selfie di Laura Chiatti, pubblicato recentemente, con la scritta monella … “nella vita ne occorre parecchio”, beh è emblematica e bellissima, no?

Stefano Mauri