Emma Marrone ha fatto bene a cantare ‘Taxi sulla luna’, ora è forte e immensa

Emma Marrone, in questi giorni impegnata in Toscana, per uno specialissimo duetto col Maestro Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio in quel di Lajatico, senza dubbio sta vivendo una vana tasti a estate in udisca, con la canzone, diventata un’hit estiva, Taxi sulla luna, cantata insieme a Tony Effe. Il brano spacca e si ispira alle hit americane dei primi anni 2000 dove la spiaggia sulla luna diventa la cornice di un’estate perfetta e il mezzo per raccontare le prime avventure musicali del rapper.



Col sorriso sulle labbra, alle voci di un presunto flirt tra La cantante e Tony, così, nelle scorse settimana aveva risposto, via social, la diretta interessata: “No, non ci esco… è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”.



Donna vera, bellissima, brava e impegnata, in questa sua nuova versione… leggera, ma densa, Emma, Disco d’Oro per ‘Mezzo Mondo’ e ‘Taxi sulla luna’, sta conquistando tutti: ispirata, grandissima e umile, come quando, dopo una sia esibizione, alla mano disponibile ha aiutato i tecnici di scena, ad asciugare il palco. Sì… il ‘Taxi sulla luna’, ci ha ridato una nuova, immensa Emma Marrone.

Stefano Mauri