Chiara Ferragni pronta ad aiutare la Sicilia: “Se le istituzioni vogliono, sono qua”

Chiara Ferragni si rende disponibile per aiutare le istituzioni con i soccorsi in Sicilia, dopo le polemiche che l’hanno, suo malgrado, travolta per il suo post dalle vacanze. Nota a margine: piacciano o no, i Ferragnez, quando c’è da dare una mano, non si tirano indietro.

E Chiara da Cremona, accusata via social di insensibilità per aver postato immagini di divertimento all’insegna del lusso mentre la regione brucia, è prontissima, appunto, ad aiutare i siciliani.

Già tornata a Milano dopo qualche giorno in catamarano luxury alle Eolie (mentre Fedez era con i bambini tra la Sardegna e Sciacca), la Ferragni, decisamente non ama stare con le mani in mano e, come avvenuto anche durante il covid quando insieme a Fedez ha promosso una raccolta fondi, pure a questo giro l’influencer vuole essere d’auto. Così su Instagram ha scritto: “Sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. E’ chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”.

Stefano Mauri