Romelu Lukaku vuole solo la Juventus. L’Inter provoca con la suggestione Kylian Mbappé

Ma è vero che esiste un patto di ferro fra Romelu Lukaku e mister Max Allegri (gradirebbe allenare la coppia Lukaku – Alvaro Morata) per far sbarcare a Torino Romelu Lukaku? Eh già… sostiene il Corriere dello Sport che la Saudi Pro League in Arabia Saudita è tornata alla carica per il belga e l’ha fatto con un biennale da 100 milioni di euro più 50 per il cartellino.

Il Chelsea ovviamente spinge per la soluzione araba, ma Big Rom non ne vuole sapere: ormai ha deciso che il suo futuro sarà a Torino, dove per lui è pronto un contratto da 9 milioni a stagione per 3 anni. Lukaku, per il CorSport, vuole solo la Juventus, che peraltro offrirebbe al Chelsea meno soldi (circa 40 mili oni di Euro).

Intanto, secondo la bomba sganciata poco fa da Sky Sports UK sul futuro di Kylian Mbappé, il PSG starebbe prendendo in considerazione l’idea di lasciar partire in prestito il suo fuoriclasse per liberarsi del suo pesante ingaggio per un anno e ci sarebbero ben cinque club fortemente interessati a quello che potrebbe rivelarsi un affare “a tempo”: si tratta di Chelsea, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Inter. Ma davvero il team nerazzurro (è forte su Scamacca e Morata) punta il Mbappè tentatissimo dal Real Madrid?

Stefano Mauri