Chiara Ferragni dichiara amore alla Puglia, vola a Londra, si prepara per Mykonos

Chiara Ferragni da Cremona, indubbiamente è sempre più innamorata della Puglia. Domenica scorsa, dopo aver trascorso giorni di relax, con Fedez, nella loro nuova dimora sul lago di Como, la Regina della Moda è volata, per una fuga di lavoro last minute, nella regione pugliese per le sfilate di Dolce&Gabbana.

E dopo aver postato, una foto, via Instagram, con la seguente dedica: “Arrivederci Puglia, ti amo sempre e per sempre. Non vedo l’ora di tornare”, la Ferragni è partita per Londra. Intanto, l’aria di matrimonio in casa Ferragni inizia a farsi sentire come ha scritto recentemente Leggo.it. Già, la sorella di Chiara, Francesca Ferragni, si sposerà con Riccardo Nicoletti, il 9 settembre a Gazzola, in provincia di Piacenza. Per il giorno del sì, Francesca Ferragni ha scelto le sorelle Chiara e Valentina come damigelle.

Dove si terrà l’addio al nubilato di Francesca? Ebbene, nelle prossime settimane, accompagnate da amiche, e sorelle voleranno a Mykonos per celebrare le imminenti nozze a modo loro.

