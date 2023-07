Chiara Ferragni da Cremona a Parigi per la Paris Fashion Week per stupire

Chiara Ferragni da Cremona, dopo qualche giorno di relax tra Portofino e il lago di Como è partita per Parigi per la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture; fino al prossimo 6 luglio saranno molte le Maison che presenteranno le loro collezioni di Alta Moda per l’Autunno/Inverno 2023-24. Ad aprire le danze questa mattina è stata la Maison Schiaparelli, per intenderci il brand che scelse per il suo Sanremo 2023, l’imprenditrice digitale.

Per l’occasione, alla passerella parigina, è stata presentata una nuova linea con cui, gli stilisti hanno ‘dipinto’ a modo loro, il corpo umano. Allo show non sono mancati gli ospiti speciali seduti tra le prime file del front-row, anche se la più attesa era in assoluto, ovviamente, la Ferragni. Chiara ha dato il via alle sfilate trasformandosi in una “Schiaparelli Girl” per l’esclusivo show firmato da Daniel Roseberry. Per l’occasione è diventata una dark lady.

Stefano Mauri