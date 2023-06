Emma Marrone e Tony Effe spaccano sul palco. Gli invidiosi rosicano

Chi è Wayne Santana? È un rapper e un solista che ha fatto parte della Dark Polo Gang. Santana, nel corso di una diretta social, ha risposto alla già inopportuna domanda di un fan. “Ma Tony Effe si sta s*****do Emma Marrone?”. La cantante e Tony Effe, ex ‘socio’ artistico di Wayne Santana nella DPG, hanno infatti fatto una canzone insieme “Taxi sulla Luna”. E la stanno promuovendo alla grande. Lavoro, dunque. Cosa ha risposto il signor Santana Wayne, al secolo Umberto Violo al quesito primo riportato:”Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro”. Non commentabile, brutta risposta che sa di invidia, banale superficialità e gelosia, no?

Belli, bravi, lanciati Emma e Tony stanno spaccando con ‘Taxi sulla luna’. E tanti, invidiosi del loro bel momento artistico, rosicano e sbroccano. Ma poi può essere che ci sia ancora qualcuno che pensa che due colleghi non possono lavorare e divertirsi senza per forza fare sesso? E ammesso, ma non concesso, l’abbiano fatto saranno o no affari loro? Mah…

Stefano Mauri