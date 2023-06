Vasco Rossi: non si guardi degli estremisti del politicamente corretto, lei è Rock

Il politicamente corretto, beh se assume i contatti dell’estremismo, mah … un po’ rischia di rompere gli zebedei, ehm… gli argini, No?

Procediamo con ordine, perché, come riportano vari organi mediatici (compresi Libero e Dagospia), stanno piovendo critiche, nientepopodimenoche, su Vasco Rossi. Il motivo? Tutta colpa di un commento, per gli utenti del web poco opportuno, sotto la foto di un’altra artista:Victoria de Angelis, la bassista dei sensualrock dei Maneskin. La giovane 23enne non è nuova a scatti sensuali, su Instagram ha pubblicato due foto: nella prima si vede la bassista in spiaggia con indosso un bikini verde e giallo del Brasile, la seconda è invece uno zoom sugli slip e sullo scorpione che ha tatuato sul basso ventre.

Scatti ripresi da Dagocafonal, il profilo Instagram di Roberto D’Agostino. Proprio qui compare un commento non passato inosservato: è quello del rocker 71enne. Vasco Rossi ha scritto “slurp”, parola inequivocabile. Ed ecco che i fan non sono rimasti a guardare. “Aiuto”, scrive qualcuno a cui fanno eco altri utenti dei social: “Ormai sei andato”, “72 anni, slurp sulla foto di una ragazzina?”.

Per carità: possiamo dire tutto e tutti, ma uno “slurp”, magari scritto tra il serio e faceto, senza prendersi troppo sul serio, in fondo non fa male a nessuno, no? Quindi Vasco: avanti tutta e non si curi degli estremisti del politicamente corretto, lei è Rock…

Stefano Mauri