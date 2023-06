Emma e Tony Effe? Meglio di Totti e Ilary, sul palco, dei tempi d’oro

“In bocca al lupo per l’esame di maturità Raga! Tranquilli… il peggio deve ancora venire”…

Così postò via Twitter una Emma Marronemeravigliosa e in gran forma. Già, le sue nuove canzoni ‘Mezzo Mondo’ e ‘Taxi sulla Luna’ (nella fattispecie la collaborazione conTony Effe è una Bomba, spacca e va alla grandissima)… le donano assai.

Ah, Tony ed Emma (il rapper in un video mentre stavano arrivando sul palco di Bari, ha auto presentato lui e la collega come “Totti e Ilary”), portano energia in giro per l’Italia facendo musica.

E a proposito, di concerti, quelli belli: Italia loves Romagna è una di quelle iniziative che fanno onore la nostra Italia e che ci ricordano quanto la musica possa unire e fare la differenza. Il concerto, in programma in Emilia Romagna, a Campovolo (Reggio Emilia), il 24 giugno, è stato organizzato per sostenere la Romagna colpita dall’alluvione.

Quando c’è da mobilitarsi per una giusta causa, i cantanti italiani non si tirano mai indietro: non importa se e quanto la loro agenda sia intasata. Ecco chi salirà sul palco, il 24 giugno: Elodie, Blanco, Elisa, Emma Marrone, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Insomma, pare il cast di Sanremo, no?

I biglietti sono acquistabili sui circuitiVivaticket, TicketOne e Ticketmaster a partire dalle ore 11 di martedì 30 maggio. Ah … Italia loves Romagna arriva 11 anni dopo l’evento Italia Loves Emilia, organizzato per sostenere le popolazioni emiliane vittime del terremoto del 2012. Tutti a Reggio Emilia quindi: per ascoltare musica e fare del bene.

Stefano Mauri